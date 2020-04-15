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В 24 муниципалитетах Красноярского края выявлен коронавирус

Главная Общество
Красноярск
16:00 15 Апреля 2020
общество, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае за сутки у 11 человек подтвердился коронавирус, это вдвое меньше, чем за последние несколько дней. Всего с начала пандемии в регионе 142 случая заболевания COVID-19 в 24 муниципалитетах. Данные обновил Роспотребнадзор. 

Из 11 заболевших у четверых инфекция протекает бессимптомно. Согласно последнему указу губернатора региона Александра Усса, такие пациенты будут лечиться дома под наблюдением врачей. Еще у четверых красноярцев коронавирус проходит с симптомами ОРВИ, а у троих диагностирована внебольничная пневмония. О возрасте заболевших ничего не говорится. 

За все время из больниц края выписаны 17 человек - число полностью здоровых пациентов не меняется уже два дня. 13 апреля домой направили девять красноярцев. Больше всего больных в краевом центре - 108 человек. 

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