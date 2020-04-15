СФУ укрепил позиции в топ-10 лучших вузов России по версии ARES

Сибирский федеральный университет улучшил позиции в международном рейтинге высших учебных заведений ARES-2020 (Academic Ranking of World Universities-European Standard). Автором рейтинга выступила Европейская научно-промышленная палата.

СФУ, как и в прошлом году, занял девятую строчку рейтинга, но в более высокой категории вузов — «АА+». В первую категорию «АA+» входят университеты, демонстрирующие высокое качество преподавания, научной деятельности и высокую востребованность выпускников работодателями. Оценка производится по следующим показателям:

международное сотрудничество;

информатизация;

международное признание профессорско-преподавательского состава;

взаимодействие с работодателями;

членство в европейских академиях наук;

награды, выданные подразделениями Европейской торгово-промышленной палаты и Еврокомиссией.

Всего в рейтинг 2020 года вошли 278 российских вузов (в прошлом году — 198), из них 74 — в первую категорию. Отметим, место СФУ осталось прежним, несмотря на то, что участников в рейтинге стало больше.

В свою очередь, составители подчеркивают, что при ранжировании вузов полностью исключён человеческий фактор — все данные обрабатываются автоматически.

Фото: пресс-служба СФУ

По материалам пресс-службы СФУ