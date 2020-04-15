В Красноярске закрыли кладбища

В Красноярске на период самоизоляции закрыли все кладбища - пускать туда горожан будут только для проведения похорон. Такое распоряжение подписал глава Красноярска Сергей Еремин, сообщает издание «Проспект Мира».

Запрет продлится до 30 апреля. В зависимости от эпидемиологической обстановки сроки могут сдвинуться.

Кроме того, в Красноярске продлены ограничения на посещение острова Татышев и других общественных мест - горожан просят заниматься спортом во дворах, около своего дома. Нельзя пользоваться уличными тренажерами и заходить на территории школ и стадионов. К тому же рекомендуется гулять по одному или с членами своей семьи, чтобы избежать заражения коронавирусом.

Напомним, Роспотребнадзор выпустил постановление, запрещающее верующим посещать храмы. Однако в красноярских прихожан все же будут принимать, в том числе на Пасхальной неделе.