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В Красноярске закрыли кладбища

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Красноярск
14:35 15 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске на период самоизоляции закрыли все кладбища - пускать туда горожан будут только для проведения похорон. Такое распоряжение подписал глава Красноярска Сергей Еремин, сообщает издание «Проспект Мира». 

Запрет продлится до 30 апреля. В зависимости от эпидемиологической обстановки сроки могут сдвинуться. 

Кроме того, в Красноярске продлены ограничения на посещение острова Татышев и других общественных мест - горожан просят заниматься спортом во дворах, около своего дома. Нельзя пользоваться уличными тренажерами и заходить на территории школ и стадионов. К тому же рекомендуется гулять по одному или с членами своей семьи, чтобы избежать заражения коронавирусом. 

 

Напомним, Роспотребнадзор выпустил постановление, запрещающее верующим посещать храмы. Однако в красноярских прихожан все же будут принимать, в том числе на Пасхальной неделе. 

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