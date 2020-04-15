Красноярские мамы выпустили клип на песню Басты

В Красноярске мамы особенных детей выпустили душевный клип на песню российского музыканта Басты «Сансара». Видеоролик опубликован на видеохостинге youtube.

Песню красноярки записали в рамках акции благотворительного фонда «Добро24.ру» «Моя прекрасная мама» - праздник был приурочен к Международному женскому дню.

Мамы под руководством профессионалов музыкальной студии раскрыли себя с творческой стороны - они по очереди спели строчки из известной песни.

«Праздник — это всегда люди, которые его создают. Это не место, не услуги, не ресурсы, это часть души людей с удивительными сердцами, людей, у которых есть главное — чувство невероятной эмпатии и умение дарить. Совершенно особенные люди, с которыми нам посчастливилось жить в одном городе в одно время, с которыми нашему фонду посчастливилось дружить», - прокомментировала пресс-секретарь благотворительного фонда «Добро24.ру» Абанцева Ольга.

Посмотреть клип можно по ссылке.