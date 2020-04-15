Дачные автобусы в Красноярске запустят с ближайшей субботы - 18 апреля. В направлении садовых обществ, расположенных в районах Полигона и Кузнецовского плато, перевозить дачников будут пять автобусов: №№ 18, 18С, 40, 40А, 40С. Часть рейсов маршрутов № 37 и № 19 будут продлены до садовых обществ «Гренада» и «Южное» в западном направлении.

Все дачные автобусы будут проходить ежедневную санитарную обработку и дезинфекцию салонов.

График движения сезонных маршрутов будет размещен на конечной остановке «Предмостная площадь», на официальном сайте администрации города в разделе «Актуально», на сайте Красноярскгортранса, а также в салонах автобусов.​