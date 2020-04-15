Красноярским школьникам урежут предметы на «дистанционке». Об этом стало известно в ходе совещания, которое провела министр образования края Светлана Маковская с заместителями глав по социальным вопросам и руководителями муниципальных органов управления образованием.

«Предлагаем предусмотреть возможность во всех школах края с 1 по 9 классы досрочно завершить изучение учебных предметов: «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «ОБЖ», «Физическая культура», «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», «Родная литература», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов России» с переносом освоения части основной общеобразовательной программы текущего учебного года на следующий учебный год. Оценки по предметам выставить на основании завершенных четвертей. Результатом промежуточной аттестации считать годовую отметку», - заявила министр.

В 10-х классах предлагается завершить в этом учебном году с переносом части общеобразовательной программы этого года на следующий изучение предметов «Астрономия», «Искусство (МХК)», «Технология», «Физическая культура», «ОБЖ», «Основы регионального развития», не вошедших в установленный перечень для государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Оценки также выставят на основе полученных с начала учебного года.