Население в Красноярском крае неспешно сокращается. Такой вывод можно сделать из цифр, представленных Красноярскстатом.

Так, на 1 января 2020 года численность жителей составила 2 млн 866 тысяч 255 человек.

«По сравнению с 1 января 2019 года численность населения сократилась на 7 771 человека, в том числе за счет естественной убыли – на 4 993 человека, миграционной убыли – на 2 778 человек», - говорится в сообщении.

Доля городского населения составила 77,5 процента. Женщин традиционно больше мужчин - 53,3 процента от общей численности.

Также статистики привели данные по возрастным критериям. Молодежи и пенсионеров в крае - примерно одинаковое число. Жителей в возрасте 15 лет и младше - 571 тысяча 592 человека, в возрасте 60 лет и старше – 574 тысяч 377 человек

Число долгожителей (в возрасте 90 лет и старше) - 9 644 человека, из них в возрасте 100 лет и старше – 193 человека (59 мужчин и 134 женщины).