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Роспотребнадзор приостановил работу храмов, но красноярские церкви будут принимать прихожан

Главная Общество
Красноярск
10:57 15 Апреля 2020
общество, красноярск, церковь
Автор: Sibnovosti.ru
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Роспотребнадзор потребовал приостановить работу храмов перед Пасхой - обычно на службах собирается много людей, что создает угрозу заражения коронавирусом. Свободный доступ граждан в церкви решили запретить. Предписание также подписал главный санитарный врач Красноярского края. 

Согласно документу, богослужения в храмах проводиться будут - многие российские церкви запустят онлайн-трансляцию. Документ ограничивает именно круг лиц, которые могут присутствовать на службах - это священнослужители и обслуживающий персонал. Впрочем, предписанием никак не установлена ответственность за его несоблюдение.

В среду, 15 апреля, с обращением к горожанам и архиереям выступил митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Он призвал верующих отказаться от посещения церквей на Пасхальной неделе. Однако строгих ограничений в храмах введено не будет. 

«В случае прихода молящихся на Пасхальную службу, возможно размещение верующих на открытом воздухе, 3–4 метра между каждым человеком. Желающим поставить свечи и подать требы — входить в храм по одному», - пояснили в красноярской епархии. 

Богослужения в храмах будут проводиться при закрытых дверях, в том числе и на Радоницу. 

Фото: kerpc.ru

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