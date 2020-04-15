15 апреля
Красноярск
погода +3 °C
73.32
 
€ 80.12
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае пациентов с легкой формой коронавируса будут лечить на дому

Главная Общество
Красноярск
10:00 15 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Четверо пациентов с легкой формой коронавируса в Красноярске лечатся на дому. Теперь всех больных с бессимптомным течением болезни врачи будут наблюдать по месту их жительства. Мера не коснется людей из группы риска и лиц старше 60 лет.

Оценивать состояние пациентов будут дистанционно каждый день, также на контроле докторов будет здоровье людей, которые живут с заболевшим. При лечении на дому красноярцы будут дважды сдавать анализы на коронавирус. Лекарства и маски пациенты получат бесплатно.

«По анализу ситуации в стране и в крае, а мы сегодня регистрируем пациентов с коронавирусной инфекцией, около 80% случаев – и эту статистику подтверждает мировой опыт – протекает в малосимптомной или легкой форме. И если это человек, у которого нет группы риска, он не старше 60 лет, не страдает хроническими заболеваниями, то как правило заболевание протекает в легкой форме и не требует помещения в стационар. Но эта инфекция требует соблюдения принципов изоляции и моментов контроля со стороны медицинских специалистов в течение 14 дней, чтобы не возникли осложнения», - сообщил министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик.

В Минздраве отметили, что медики и полиция будут контролировать режим изоляции пациентов на домашнем лечении. Если состояние больного ухудшится, его госпитализируют.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцы могут подать заявление на пособие по безработице онлайн без справок

Красноярцы могут подать заявление на пособие по безработице онлайн без справок

15 Апреля 2020 г.
Необходимо зарегистрироваться на портале «Работа в России»
Новости Красноярска: Контрольно-пропускные пункты установлены на въездах в Енисейск

Контрольно-пропускные пункты установлены на въездах в Енисейск

15 Апреля 2020 г.
Верующие выезжают туда на Пасху
Новости Красноярска: На юге края появился еще один природный памятник

На юге края появился еще один природный памятник

14 Апреля 2020 г.
Это Кинзелюкский водопад в Курагинском районе
Новости Красноярска: Алтай приостановил авиасообщение с Красноярском

Алтай приостановил авиасообщение с Красноярском

14 Апреля 2020 г.
Ограничение объявлено до 29 апреля
Новости Красноярска: В крае зафиксирован 21 случай заражения коронавирусом

В крае зафиксирован 21 случай заражения коронавирусом

14 Апреля 2020 г.
Медики озвучили возраст заболевших
Новости Красноярска: Красноярцев не будут штрафовать за просроченные паспорта и права

Красноярцев не будут штрафовать за просроченные паспорта и права

14 Апреля 2020 г.
Санкции временно отменены
Новости компаний
08/04
В СФУ откроют волонтерский кол-центр #КакДела
08/04
МегаФон представил обновленный сервис для учета земельных участков
08/04
Покупка жилья — один из надежных способов вложений и сохранения средств
07/04
На Красноярском цементном заводе приступили к тестированию системы онлайн-мониторинга выбросов
06/04
Комбинат «Волна» подвел итоги полугодового участия в нацпроекте
03/04
Вячеслав Бутусов даст онлайн-концерт на платформе МТС
02/04
МТС покажет прямую трансляцию выступления The Hatters
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске встретили прилетевших спецрейсом туристов из Таиланда

В Красноярске встретили прилетевших спецрейсом туристов из Таиланда

13 Апреля 2020 г.
В краевой центр прилетели более 200 человек
Новости Красноярска: Список работающих организаций в Красноярске расширен повторно

Список работающих организаций в Красноярске расширен повторно

13 Апреля 2020 г.
В него вошли более 20 видов деятельности
Новости Красноярска: В Красноярске ввели ограничения на въезд и выезд

В Красноярске ввели ограничения на въезд и выезд

10 Апреля 2020 г.
Тоже самое касается и нескольких районов края
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19