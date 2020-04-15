В Красноярском крае пациентов с легкой формой коронавируса будут лечить на дому

Четверо пациентов с легкой формой коронавируса в Красноярске лечатся на дому. Теперь всех больных с бессимптомным течением болезни врачи будут наблюдать по месту их жительства. Мера не коснется людей из группы риска и лиц старше 60 лет.

Оценивать состояние пациентов будут дистанционно каждый день, также на контроле докторов будет здоровье людей, которые живут с заболевшим. При лечении на дому красноярцы будут дважды сдавать анализы на коронавирус. Лекарства и маски пациенты получат бесплатно.

«По анализу ситуации в стране и в крае, а мы сегодня регистрируем пациентов с коронавирусной инфекцией, около 80% случаев – и эту статистику подтверждает мировой опыт – протекает в малосимптомной или легкой форме. И если это человек, у которого нет группы риска, он не старше 60 лет, не страдает хроническими заболеваниями, то как правило заболевание протекает в легкой форме и не требует помещения в стационар. Но эта инфекция требует соблюдения принципов изоляции и моментов контроля со стороны медицинских специалистов в течение 14 дней, чтобы не возникли осложнения», - сообщил министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик.

В Минздраве отметили, что медики и полиция будут контролировать режим изоляции пациентов на домашнем лечении. Если состояние больного ухудшится, его госпитализируют.