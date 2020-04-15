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Красноярцы могут подать заявление на пособие по безработице онлайн без справок

Главная Общество
Красноярск
09:30 15 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Встать на учет по безработице и подать заявление на пособие в Красноярске стало проще. После потери работы жители могут заполнить заявление и резюме на сайте «Работа в России». Для этого больше не нужно предоставлять трудовую книжку, приказ об увольнении и справку о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя.

Всю необходимую информацию сотрудники службы занятости соберут самостоятельно, взаимодействуя с другими ведомствами.

«В апреле зафиксирован рост обращений в краевую службу занятости (9 тысяч заявлений) за содействием в поиске работы. Среди обратившихся и те, кто потеряли работу из-за пандемии, и те, кто уволились ранее и рассчитывают на максимальное пособие по безработице. Также увеличение количества обращений связано с внедрением онлайн-сервисов, которые упрощают процедуру подачи заявления», - сообщил руководитель краевой службы занятости Виктор Новиков.

Личный прием граждан в Красноярске службы занятости осуществляют в исключительных случаях по предварительной записи через «горячую линю». После регистрации на сайте «Работа в России» вакансии будут приходить в личный кабинет.

Пособие по безработице назначат на 11-й день, если за это время не удастся найти подходящую работу.

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