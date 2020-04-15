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Контрольно-пропускные пункты установлены на въездах в Енисейск

Главная Общество
Красноярск
09:00 15 Апреля 2020
общество, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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На въездах в Енисейск установлены три контрольно-пропускных пункта. Кордоны оборудованы на подъездах в город со стороны Красноярска, паромной переправы, а также со стороны Енисейского района. Они начинают работу со среды, 15 апреля.

Введение контрольно-пропускного режима связано с мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией. На Пасху большое число верующих из городов и районов Красноярского края приезжают на службы в храмы в Енисейск – духовный центр Сибири.

«Будем ограничивать движение, проверять документы у тех, кто заезжает в город. И с южной стороны – это со стороны сел Усть-Кемь, Плотбище движение тоже будем контролировать», - предупредил глава Енисейска Валерий Никольский.

Отметим, что в Енисейске зарегистрирован один подтвержденный случай коронавируса.

Фото: kerpc.ru

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