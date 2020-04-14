На юге края появился еще один природный памятник

На юге Красноярского края Кинзелюкскому водопаду присвоили статус памятника природы регионального значения. Такое решение было приняло на заседании правительства.

Новая особо охраняемая территория расположена в Курагинском районе на площади 8,7 тысячи га. Она представляет собой бассейн верховья реки Кинзелюк и ее притоков, до впадения в реку Сурунуг.

«Основным объектом охраны памятника природы является Кинзелюкский водопад – его высота составляет 328 метров, он второй по высоте в России. Этот уникальный природный объект находится на землях лесного фонда в труднодоступном месте Восточного Саяна на границе с Иркутской областью», - рассказали в министерстве экологии и рационального природопользования региона.

Власти края утверждают, что территория памятника - это природный уголок, расположенный вдали от населенных пунктов. Поэтому он не был подвержен антропогенному воздействию.

На юге края, рядом с водопадом, произрастают занесенные в Красную книгу цветы и кустарники. Также там обитают редкие животные. Новый статус объекта позволит сохранит животный и растительный мир - местным жителям теперь запрещено охотиться в угодьях, вырубать деревья, строить дороги и другие объекты инфраструктуры. По-прежнему разрешено собирать в границах памятника ягоды и грибы.

Фото: tonkosti.ru