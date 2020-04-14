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На юге края появился еще один природный памятник

Главная Общество
Красноярск
16:55 14 Апреля 2020
общество, природа, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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На юге Красноярского края Кинзелюкскому водопаду присвоили статус памятника природы регионального значения. Такое решение было приняло на заседании правительства. 

Новая особо охраняемая территория расположена в Курагинском районе на площади 8,7 тысячи га. Она представляет собой бассейн верховья реки Кинзелюк и ее притоков, до впадения в реку Сурунуг.

«Основным объектом охраны памятника природы является Кинзелюкский водопад – его высота составляет 328 метров, он второй по высоте в России. Этот уникальный природный объект находится на землях лесного фонда в труднодоступном месте Восточного Саяна на границе с Иркутской областью», - рассказали в министерстве экологии и рационального природопользования региона. 

Власти края утверждают, что территория памятника - это природный уголок, расположенный вдали от населенных пунктов. Поэтому он не был подвержен антропогенному воздействию. 

На юге края, рядом с водопадом, произрастают занесенные в Красную книгу цветы и кустарники. Также там обитают редкие животные. Новый статус объекта позволит сохранит животный и растительный мир - местным жителям теперь запрещено охотиться в угодьях, вырубать деревья, строить дороги и другие объекты инфраструктуры. По-прежнему разрешено собирать в границах памятника ягоды и грибы. 

Фото: tonkosti.ru

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