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Алтай приостановил авиасообщение с Красноярском

Главная Общество
Красноярск
16:01 14 Апреля 2020
общество, красноярск, авиарейсы
Автор: Sibnovosti.ru
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Авиакомпания «СиЛА» с 14 апреля прекратила полеты по маршруту «Горно-Алтайск – Красноярск» и обратно. Об этом говорится в сообщении алтайского правительства. 

«Ограничение будет действовать до 29 апреля включительно в рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции», - пояснили власти Алтая. 

Ранее авиакомпания выполняла рейсы четыре раза в неделю.

В Республике Алтай, одном из двух субъектов РФ, где пока не зафиксированы случаи заболевания COVID-19, усиливают меры профилактики. Помимо Красноярска авиасообщение по поручению губернатора Олега Хорохордина приостановлено с Новосибирском, Москвой и Екатеринбургом. 

Фото: altai-republic.ru

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