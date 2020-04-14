Алтай приостановил авиасообщение с Красноярском

Авиакомпания «СиЛА» с 14 апреля прекратила полеты по маршруту «Горно-Алтайск – Красноярск» и обратно. Об этом говорится в сообщении алтайского правительства.

«Ограничение будет действовать до 29 апреля включительно в рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции», - пояснили власти Алтая.

Ранее авиакомпания выполняла рейсы четыре раза в неделю.

В Республике Алтай, одном из двух субъектов РФ, где пока не зафиксированы случаи заболевания COVID-19, усиливают меры профилактики. Помимо Красноярска авиасообщение по поручению губернатора Олега Хорохордина приостановлено с Новосибирском, Москвой и Екатеринбургом.

Фото: altai-republic.ru