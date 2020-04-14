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В крае зафиксирован 21 случай заражения коронавирусом

Главная Общество
Красноярск
14:55 14 Апреля 2020
красноярск, общество, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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В Роспотребнадзоре рассказали о новых больных коронавирусом - за сутки выявлен 21 случай заражения. Больше всего инфицированных в Красноярске - сразу девять человек, двое в Норильске, по одному - в Сосновоборске, Дивногорске, Канске, Енисейске, Шарыпово, Зеленогорске, а также в Иланском, Абанском, Шушенском и Енисейском районах. 

Медики предоставили возрастную статистику пациентов с COVID-19. Больше всего заболевших в возрасте от 18 до 34 лет - 38,6 %. От 45 до 60 лет - 28,3%. Затем идут пожилые красноярцы от 65 до 80 лет - 17%. Доля заболевших старше 80-ти лет - 9,5%. Меньше всего среди зараженных детей до 18 лет - 6,6%. 

Всего с начала эпидемии в крае выявлен 131 случай, 17 человек выписаны из больницы. 

Фото: pixabay.com

 

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