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Красноярцев не будут штрафовать за просроченные паспорта и права

Главная Общество
Красноярск
13:56 14 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Жителей Красноярского края не будут штрафовать за просроченные паспорта и водительские удостоверения. Об этом заявили в ГУ МВД по региону. 

В крае предусмотрена административная ответственность для тех, кто не обратился в течение месяца за получением или заменой документов. Санкции предполагают штраф до трех тысяч рублей. Во время пандемии от наказаний решили отказаться. 

«С учетом ограничительных мер, введенных в нашем регионе, ГИБДД Красноярского края не будет штрафовать водителей, у которых закончился срок действия водительского удостоверения, начиная с 16 марта. Если до 16 марта закончился срок действия ВУ, то штраф будет составлять 5-15 тысяч рублей, плюс задержание ТС», - объявили в Госавтоинспекции. 

Напомним, красноярцам разрешили пройти медкомиссию для получения водительского удостоверения - это можно сделать в специализированных медучреждениях с лицензией. Для замены прав необходимо записаться на прием в ГИБДД через сайт «Госуслуги». 

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