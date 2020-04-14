Красноярцев не будут штрафовать за просроченные паспорта и права

Жителей Красноярского края не будут штрафовать за просроченные паспорта и водительские удостоверения. Об этом заявили в ГУ МВД по региону.

В крае предусмотрена административная ответственность для тех, кто не обратился в течение месяца за получением или заменой документов. Санкции предполагают штраф до трех тысяч рублей. Во время пандемии от наказаний решили отказаться.

«С учетом ограничительных мер, введенных в нашем регионе, ГИБДД Красноярского края не будет штрафовать водителей, у которых закончился срок действия водительского удостоверения, начиная с 16 марта. Если до 16 марта закончился срок действия ВУ, то штраф будет составлять 5-15 тысяч рублей, плюс задержание ТС», - объявили в Госавтоинспекции.

Напомним, красноярцам разрешили пройти медкомиссию для получения водительского удостоверения - это можно сделать в специализированных медучреждениях с лицензией. Для замены прав необходимо записаться на прием в ГИБДД через сайт «Госуслуги».