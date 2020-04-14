У пяти сотрудников красноярской лаборатории ФМБА нашли COVID-19

У пяти сотрудников Сибирского клинического центра ФМБА России, где проводится первичное тестирование на коронавирус в Красноярске, нашли COVID-19. В учреждении журналистам уточнили, что это техперсонал.

С пациентами работники техслужбы не контактировали. К тому же сейчас все пятеро изолированы в БСМП, где проходят лечение. В учреждении приняли все меры по недопущению распространения инфекции.

Напомним, по последним данным в крае 110 заболевших коронавирусом. Большинство пациентов находятся в Красноярске, но случаи зафиксированы и в других районах региона. Статистику больных Роспотребнадзор обновит сегодня.

Фото: pixabay.com