Полсотни красноярцев пострадали от клещей

Жители Красноярского края стали чаще жаловаться на клещей. Только на прошлой неделе от укусов членистоногих пострадал 51 человек. Всего же с начала сезона число укушенных достигло 55, из которых половина - дети. Такие данные предоставил Роспотребнадзор.

Жители края встречают клещей в окрестностях Красноярска, в Боготоле, Сосновоборске, Ачинске, Дивногорске, а также в Дзержинском, Шарыповском и Назаровском районах.

На Красноярск приходится 28 случаев - горожане цепляли членистоногих в Академгородке, Зеленой Роще, Удачном, а также в районе Ботанического сада.

«Отделением вирусологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» с начала сезона исследован 31 клещ, выделен возбудитель клещевого боррелиоза – в 9,1 %», - рассказали в Роспотребнадзоре.

Напомним, в Красноярске работают пункты приема клещей. При повышении температуры после укуса горожанам советуют обратиться к врачу.