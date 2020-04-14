14 апреля
Красноярск
погода +5 °C
73.52
 
€ 80.54
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Полсотни красноярцев пострадали от клещей

Главная Общество
Красноярск
11:30 14 Апреля 2020
общество, красноярск, клещи
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Жители Красноярского края стали чаще жаловаться на клещей. Только на прошлой неделе от укусов членистоногих пострадал 51 человек. Всего же с начала сезона число укушенных достигло 55, из которых половина - дети. Такие данные предоставил Роспотребнадзор. 

Жители края встречают клещей в окрестностях Красноярска, в Боготоле, Сосновоборске, Ачинске, Дивногорске, а также в Дзержинском, Шарыповском и Назаровском районах. 

На Красноярск приходится 28 случаев - горожане цепляли членистоногих в Академгородке, Зеленой Роще, Удачном, а также в районе Ботанического сада. 

«Отделением вирусологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» с начала сезона исследован 31 клещ,  выделен возбудитель клещевого боррелиоза – в 9,1 %», - рассказали в Роспотребнадзоре. 

Напомним, в Красноярске работают пункты приема клещей. При повышении температуры после укуса горожанам советуют обратиться к врачу. 

 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: МЧС опровергло сообщения о слежке за красноярцами во время режима самоизоляции

МЧС опровергло сообщения о слежке за красноярцами во время режима самоизоляции

14 Апреля 2020 г.
Красноярцы получают сообщения срочно вернуться домой
Новости Красноярска: В лесах Красноярского края установят камеры видеонаблюдения

В лесах Красноярского края установят камеры видеонаблюдения

14 Апреля 2020 г.
Это необходимо для обнаружения лесных пожаров
Новости Красноярска: В Родительский день в Красноярске будут открыты кладбища

В Родительский день в Красноярске будут открыты кладбища

14 Апреля 2020 г.
Но власти решили отказаться от автобусов
Новости Красноярска: Красноярцы сломали железные ограждения к закрытому острову Татышев

Красноярцы сломали железные ограждения к закрытому острову Татышев

14 Апреля 2020 г.
Вход в парк сейчас запрещен
Новости Красноярска: Режиму самоизоляции в Красноярском крае дали очередные послабления

Режиму самоизоляции в Красноярском крае дали очередные послабления

13 Апреля 2020 г.
Теперь можно гулять с детьми и заниматься спортом
Новости Красноярска: На КНП в продаже появились маски и антисептики

На КНП в продаже появились маски и антисептики

13 Апреля 2020 г.
На АЗС Красноярскнефтепродукт прошло выездное совещание
Новости компаний
08/04
В СФУ откроют волонтерский кол-центр #КакДела
08/04
МегаФон представил обновленный сервис для учета земельных участков
08/04
Покупка жилья — один из надежных способов вложений и сохранения средств
07/04
На Красноярском цементном заводе приступили к тестированию системы онлайн-мониторинга выбросов
06/04
Комбинат «Волна» подвел итоги полугодового участия в нацпроекте
03/04
Вячеслав Бутусов даст онлайн-концерт на платформе МТС
02/04
МТС покажет прямую трансляцию выступления The Hatters
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске ввели ограничения на въезд и выезд

В Красноярске ввели ограничения на въезд и выезд

10 Апреля 2020 г.
Тоже самое касается и нескольких районов края
Новости Красноярска: В общежитии СФУ нашли красноярца с COVID-19

В общежитии СФУ нашли красноярца с COVID-19

10 Апреля 2020 г.
О его личности пока ничего неизвестно
Новости Красноярска: Красноярским школьникам начали выдавать бесплатные продуктовые наборы

Красноярским школьникам начали выдавать бесплатные продуктовые наборы

9 Апреля 2020 г.
Они предусмотрены для льготников
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19