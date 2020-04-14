Что нужно знать о правилах поведения в магазинах в эпоху коронавируса

Генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров ответил «КП» на самые популярные во время пандемии коронавируса вопросы покупателей.

1. Можно ли заразиться через продукты?

Опасаться не нужно, если придерживаться основных правил. Могу твердо сказать: для нашей торговой сети самое главное - обеспечить безопасность наших гостей и сотрудников. Для этого мы усилили меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Мы следим за тем, чтобы наши поставщики на своих производственных площадках соблюдали все профилактические меры. При доставке в распределительные центры продукция защищена дополнительной транспортной упаковкой. Как только она попадает к нам, наши специалисты проводят еще более тщательный контроль. Для водителей, кстати, которые развозят товар по магазинам, тоже введены новые правила работы. Их контакты с другими сотрудниками минимизированы. Что касается наших магазинов, то в них мы всегда следили за чистотой. А в последнее время все необходимые дезинфекционные процедуры проводим более тщательно.

2. Как именно проводится дезинфекция в магазинах?

Требования к дезинфекции всех помещений наших универсамов - и торговых, и подсобных - стали более жесткими. Теперь полы в торговых залах «Пятёрочек» обрабатываются не менее двух раз за смену, дверные ручки и рабочие поверхности оборудования - каждый час, ручки покупательских тележек и корзин - три раза в смену, с такой же частотой проводится дезинфекция санитарных комнат. Добавлю, что мы сейчас стараемся обеспечить всех сотрудников средствами индивидуальной защиты - масками и перчатками, а контроль за состоянием их здоровья проводится с помощью бесконтактных термометров. Это крайне важно и для нас, как работодателя, и для наших гостей.

3. Государство просит особо уделить внимание пожилым людям.

И это правильно! Мы также прекрасно понимаем, что в сегодняшней непростой ситуации в зоне наибольшего риска находятся именно пожилые люди. Именно поэтому стараемся уделить им особое внимание - поддержать, оказать помощь. Во-первых, мы выделили для пожилых людей приоритетные часы для посещения магазинов. Они действуют по понедельникам и четвергам с момента открытия ближайшей «Пятёрочки» до 10:00. И мы просим молодежь и людей среднего возраста к этому нововведению отнестись с пониманием и позволить в эти дни и часы приходить за покупками бабушкам и дедушкам. Если это, конечно, возможно.

Во-вторых, наша торговая сеть присоединилась к акции #МыВместе. Любой пенсионер, находящийся на самоизоляции в Москве, может обратиться на бесплатную, подчеркну это особо, горячую линию и оставить заявку на доставку продуктов из «Пятёрочки» или лекарств. Волонтеры помогут принести нужные продукты самоизолированным пенсионерам в самое ближайшее время.

И в-третьих: на период действия карантинных мер и самоизоляции во всех регионах своего присутствия мы предоставляем скидку социальным работникам и волонтерам. Им достаточно предъявить соответствующий документ - удостоверение или бейдж.

4. Как быть с очередями в магазинах, ведь все медики просят соблюдать определенную дистанцию?

Об этом не устают повторять средства массовой информации. Соблюдать дистанцию, действительно, очень важно. Мы тоже просим всех наших покупателей этого правила придерживаться для их же безопасности. Ведь держать социальную дистанцию 1,5 - 2 метра друг с другом при нахождении в любом месте совсем не сложно. Продовольственные магазины - не исключение. Для удобства в наших магазинах, например, нанесена специальная разметка.

Нелишним будет порекомендовать нашим гостям использовать индивидуальные средства защиты и отдавать предпочтение банковским картам вместо наличных при оплате. И из базовых правил еще добавлю: постарайтесь в магазине меньше контактировать как с другими людьми, так и с товарами и продуктами - трогать только то, что собираетесь взять.

Уверен, что если каждый из нас будет ответственно соблюдать все рекомендованные меры профилактики и укреплять иммунитет, то это позволит обезопасить себя и своих близких. А магазины «Пятёрочка» по-прежнему будут работать, чтобы каждый мог приобрести нужные продукты.

Фото: «Пятёрочка»

По материалам «КП»