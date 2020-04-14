МЧС опровергло сообщения о слежке за красноярцами во время режима самоизоляции

Красноярцы несколько дней массово получают сообщения от МЧС с просьбой срочно вернуться домой и воздержаться от прогулок во время пандемии коронавируса. Пользователи соцсетей возмутились такой рассылкой, заподозрив слежку за нарушителями.

«Убедительная просьба вернуться домой. Воздержитесь от прогулок. Находясь на улице, вы подвергаете свою жизнь и жизнь других людей опасности. Выход из дома без крайней необходимости запрещен», - говорится в рассылке МЧС.

В чрезвычайном ведомстве подозрения красноярцев о слежке опровергают: спасатели не контролируют передвижения горожан. Это плановая рассылка, которая может приходить абонентам некоторых операторов мобильной связи вне зависимости от того, покидали они квартиру или нет.

Кроме того, красноярцам напоминают, что сообщения о штрафах за нарушения режима самоизоляции, которые также массово приходят на сотовые телефоны, - проделки мошенников.