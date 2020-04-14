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В лесах Красноярского края установят камеры видеонаблюдения

Главная Общество
Красноярск
09:30 14 Апреля 2020
общество, красноярск, лесные пожары
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В лесах Красноярского края установят 30 новых камер видеонаблюдения для быстрого обнаружения лесных пожаров. К июлю устройства появятся в Ужурском, Шарыповском, Канском, Каратузском, Шушенском, Курагинском, Манском и Уярском районах. Для Красноярского края видеонаблюдения в лесах не является новшеством – в семи районах уже работают 30 камер.

«Система уже подтвердила высокую эффективность. Так, с начала пожароопасного сезона в лесах с помощью видеонаблюдения на юге региона обнаружено 40% возгораний на территории гослесфонда. К очагам оперативно направляются работники наземных подразделений Лесопожарного центра, как результат, возгорания ликвидируют на незначительных площадях», - цитирует пресс-служба краевого правительства первого заместителя министра лесного хозяйства края Алексея Большакова.

С прошлого года лесные пожарные находят очаги возгорания с помощью беспилотных аппаратов. Наблюдение также ведется с вертолетов – их в арсенале региона пять. 

Напомним, в большинстве районов края открыт противопожарный сезон - жителям запрещено разводить костры в лесах, а также сжигать мусор и сухую траву. За это предусмотрены крупные штрафы. 

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