В Родительский день в Красноярске будут открыты кладбища

Запрета на посещение красноярских кладбищ в Родительский день не будет. При этом власти из-за пандемии коронавируса не намерены организовывать работу бесплатных автобусов на территориях погостов, сообщает телеканал «Прима».

И в городской администрации, и в епархии верующих призывают воздержаться от посещения кладбищ в Родительский день, который в этом году выпадает на 28 апреля. Обычно в Радоницу помянуть умерших родственников приезжают десятки тысяч красноярцев – во время пандемии находится в местах массового скопления людей опасно.

Добавим, что в предстоящее воскресенье, 19 апреля, православные отпраздную главный христианский праздник – Пасху. Традиционные богослужения пройдут онлайн. Красноярские телеканалы покажут прямую трансляцию.