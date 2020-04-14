Красноярцы сломали железные ограждения к закрытому острову Татышев

Красноярцы сломали ограждения на вантовом мосту к острову Татышев. Несмотря на запрет посещать парк во время пандемии коронавируса, отбоя от желающих погулять там, а также прокатиться на велосипедах и роликах, нет. Чтобы ограничить доступ к популярному общественному пространству, у входа на вантовый мост установлены металлические ограждения. Однако далеко не для всех, они являются преградой.

«Для доступа на вантовый мост люди опираются ногами на осветительные поручни, что ведет к их деформации. На сегодняшний день такие поручни испорчены на двух сторонах пешеходного перехода. Красноярцы и гости нашего города, не надо так», - призвали в городской администрации.

В мэрии добавили, что испорченные поручни отремонтируют. Деньги на это будут выделены из городского бюджета.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf