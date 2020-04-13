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Режиму самоизоляции в Красноярском крае дали очередные послабления

Главная Общество
Красноярск
17:27 13 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией в регионе - на сегодняшний день зафиксировано 110 заболевших. 

Глава региона объяснил, почему в начале апреля режим был жестким - запрещалось работать почти всем предприятиям и организациям, однако спустя две недели меры стали гораздо слабее. 

«Причины здесь две. Во-первых, мы не можем остановить жизнь. Мы не можем на многие недели или месяцы остановить работу многих или даже большинства предприятий и организаций. Нам нужно готовиться к северному завозу. У нас на носу посевная, дачный сезон, нам нужно готовиться к лесопожарному сезону, усиливать профилактические меры и решать множество других актуальных задач. Это с одной стороны. А с другой – мы должны исходить из простого факта, что остановить распространение коронавируса невозможно», - отметил Усс. 

Как утверждают медики, вирус пришел в мир навсегда - им переболеют большинство людей на планете. Поэтому красноярцев призывают готовиться к тому, что лечение для большинства станет амбулаторным. Это произойдет уже на следующей неделе. Больные коронавирусом будут находиться дома под наблюдением врачей. 

Еще одна мера - более свободный режим передвижений для людей. 

«Мы должны дать возможность людям чувствовать себя более свободно при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Что я имею в виду: вот приближается дачный сезон, и не разрешить людям посещать дачные участки, конечно, нельзя. Поэтому я подписываю сегодня указ, который позволяет это делать, но при этом вовсе не означает, что ездить надо, что называется, туда-сюда. По-видимому, мы можем разрешить и прогулки на свежем воздухе, занятия спортом, но с соблюдением социальной дистанции и в одиночку. Исключение будут сделано для тех, кто проживает в одной семье», - отметил губернатор. 

Ряд изменений коснется предприятий и организаций - край переходит на новую систему выдачи пропусков, они станут электронными. Объяснительные записки тоже будут приниматься.  

«Введение такой пропускной системы ни в коей мере не должно увеличивать количество ограничений, а сделать просто эту систему более надежной и совершенной», - подытожили в правительстве.

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