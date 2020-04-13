Татьяна Ситдикова: «Сейчас у детей повышенная мотивация к обучению»

Красноярские школьники вторую неделю учатся дома. Пандемия коронавируса перевела все образовательные процессы в онлайн. Сложно ли было перестраивать систему, с какими трудностями столкнулись дети, родители и учителя и когда закончится учебный год - об этом в интервью Sibnovosti.ru рассказала руководитель главного управления образования администрации Красноярска Татьяна Ситдикова.

- Первое, что очень радует – Красноярск учится дистанционно. Прошла первая неделя, когда мы можем говорить о некоторых результатах. Все ведет к стабилизации ситуации. Мы поняли, как корректировать и технические условия, и вопросы взаимодействия учителя и ребенка, родителя. Всю первую неделю на «горячую линию» поступали звонки, которые позволили нам пересмотреть систему домашних заданий, в частности их объемов, систему контроля оценивания, каким образом действовать педагогу, чтобы у него не было перегрузки. Стояла новая задача массового дистанционного обучения, а вот механизмы реализации оставались прежними. Мы всегда готовились, что когда-то будет дистанционное обучение, тестировали… В ряде школ уже есть хорошие практики, что им позволило адаптировано к этому всему подойти. Но все же в целом были некоторые штрихи и нюансы, которые сейчас способствуют пересмотру всей этой системы.

- До этого на дистанционном обучении были особенные дети?

- Были особенные ребятишки. Кстати, более 10 лет назад мы одними из первых в России внедрили проект дистанционного обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья. Эту технологию реализовал лицей №11. Сегодня он оказался в привилегированных условиях, потому что были понятны особенности такой формы обучения. Был ряд других школ, которые в своей постоянной практике это используют. Эта форма обучения была всегда предназначена для разных целевых групп: дети-спортсмены, которые уезжают на сборы, те, кто заболел и занимался в домашнем режиме. Но массовая практика случилась для нас впервые. Здесь очень важно не терять самообладания и использовать этот момент для того, чтобы оптимизировать всю нашу систему.

- Какие были трудности? Понятно, что дети, наверное, быстрее разобрались, чем педагоги….

- У нас есть и третьи участники образовательного процесса – это родители. Все трудности решаются школой, нами. В школах созданы службы технической поддержки. Многие родители ожидали, что уроки будут вестись в режиме онлайн, многие не ожидали, что придется вместе с детьми организовывать режим образовательного процесса дома. Многие стремятся вместо детей выполнять домашние задания. Это тоже привело к тому, что мы пересматриваем форматы дистанционного общения.

- Успеваемость повысится сейчас?

- Можно улыбнуться на этом вопросе. Но, напомню, что оценивание делается не для отметки. Моя коллега, у которой ребенок учится в начальной школе, отметила плюсы: домашние задания выполняют не вместо ребенка, а вместе с ребенком. Стали больше общаться с ребенком. Смотрят спектакли онлайн и у них с сыном появились новые темы для общения. Образовательный эффект для семей точно есть. В некоторых сохраняется паника, особенно если задание приходит во второй половине дня. Дисциплинированные родители вместе с детьми стараются сразу же выполнять, несмотря на то световой день уже закончился. Каждую неделю я провожу селекторные совещания со всеми директорами школ города, которые содержат инструкции. Мы разбираем типичные и нетипичные случаи, договариваемся. Сегодня впервые два директора будут делиться практикой оптимизации внутришкольного контроля, чтобы минимизировать объемы работы учителя.

- Учебный год закончится раньше времени?

- Такое решение может быть принято только образовательной организацией в рамках действующего законодательства. Важно отметить необходимость освоения образовательной программы. Сейчас важно не принимать поспешных, непроверенных решений, которые будут противоречить законодательству. Я думаю, что при дистанционном обучении происходит «скучание» и детей, и педагогов друг по другу. Появляется особый дух общения, который раньше мы не могли почувствовать, потому что все было привычно, происходили даже какие-то конфликты. Сейчас у детей повышенная мотивация к обучению, а у педагогов к общению с детьми. Сегодня основное качество образования – обеспечение безопасности жизни детей. Имея от них обратную связь, мы точно понимаем, что с детьми все нормально, что они заняты. Важно, чтобы не случилось перегрузки, потому что долго работать за компьютером нельзя. Есть рекомендации, есть методическое сопровождение о продолжительности дистанционных уроков и объемах домашних заданий.

- Сколько длится урок и учебный день?

- Есть разные форматы дистанционного обучения. Это, например, выполнение домашнего задания, чтение текстов и т.д. Если мы говорим о режиме онлайн, то уроки от 20 до 30 минут. Для старшеклассников иногда это бывают не уроки, а различные конференции, семинары. Сейчас сложно говорить о коллективной и групповой работе, все обучение стало индивидуальным.