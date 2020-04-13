На КНП в продаже появились маски и антисептики

На АЗС Красноярскнефтепродукт прошло выездное совещание министра промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгения Афанасьева. КНП относится к предприятиям с непрерывно действующим циклом, поэтому, даже в условиях самоизоляции обязаны продолжать свою работу.

На предприятии, в соответствии с Указом губернатора края, приняты беспрецедентные меры защиты для сотрудников и автовладельцев от коронавирусной инфекции. Для всех без исключения при входе на АЗС – дезинфекция рук и одноразовые перчатки, независимо от того, кто ты – обычный водитель или министр. Кроме того, для работников станций установили специальные защитные экраны и обеспечили лицевыми масками в виде прозрачного медицинского щитка.

«Когда идет борьба с коронавирусной инфекцией, создание условий работы для предприятий с непрерывным жизненным циклом — это очень важно. Особенно важно для тех сетевых организаций, где сотрудники постоянно контактируют с гражданами. И здорово, когда предприятие идет на дополнительные меры. Мы помним, что совсем недавно масок во всей стране не хватало, был ажиотаж. Теперь в Красноярском крае отшивают примерно 66 тысяч масок ежедневно, а заправочные станции КНП — одно из мест, где можно в комплексе приобрести средства индивидуальной защиты по невысоким ценам», - поделился с журналистами министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгений Афанасьев.

На автозаправках КНП появились не только необходимые маски, но также антисептики и перчатки по доступным ценам. Без них сейчас никуда.

Борис Золотарев, генеральный директор АО «Красноярскнефтепродукт»:

«На этом не зарабатывают, поэтому мы договариваемся с поставщиками и делаем так, чтобы эти товары были как можно доступнее, и автолюбители могли покупать их в достаточном количестве. Согласно Указу губернатора, мы должны обеспечить безопасность и сотрудников, и автомобилистов, поэтому приняты максимальные меры безопасности, люди относятся к этому с пониманием».

Офисные сотрудники КНП также соблюдают все меры безопасности – ведется журнал измерения температур работников, осуществляется бесконтактная передача документов, отменены все совещания и встречи. А люди старше 60-ти лет, или с хроническими заболеваниями работают дистанционно.

Фото: АО «Красноярскнефтепродукт»

По материалам АО «Красноярскнефтепродукт»