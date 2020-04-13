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«Красноярская рециклинговая компания» обеспечит чистоту на пропускных пунктах города

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Красноярск
16:29 13 Апреля 2020
мусор, пропуск, контроль, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Вокруг Красноярска начали работать восемь блокпостов для контроля передвижений горожан. Такие меры приняты для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в краевом центре.

У водителей всех автомобилей, въезжающих в город, проверяют документы и измеряют температуру. Сотрудники полиции и МЧС дежурят круглосуточно, для них на каждом КПП установили армейские палатки. Левобережный оператор по обращению с ТКО взял на себя обеспечение чистоты на пяти пропускных пунктах своей территориальной зоны.

«Администрация города обратилась к нам с просьбой организовать сбор отходов на КПП, так как представители контролирующих служб практически живут там. Мы отреагировали максимально быстро, развезли и расставили контейнеры под сбор мусора. В ближайшее время будем следить за скоростью их наполнения и решать, как часто их нужно будет вывозить –  один или два раза в сутки», – рассказал Игорь Ким, исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании».

Контейнеры для сбора ТКО будут стоять КПП вблизи Красноярска до тех пор, пока ограничения на передвижения транспорта не отменят.

Места установки контейнеров:

  • 15 км дороги Красноярск — Енисейск в районе развязки с глубоким обходом Красноярска;
  • 802 км трассы Р-255 Сибирь в районе примыкания дороги на Логовой;
  • дорога из Красноярска в аэропорт в районе развязки на Зверосовхоз;
  • трасса Р-255 Обход г. Красноярска км 0 — км 32+140 на съезде из Красноярска, ориентир – кольцевое пересечение дорог Красноярск — Кубеково;
  • трасса Р-255 Обход Красноярска км 0 — км 32+140 в районе развязки на съезде в деревню Ермолаево.
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