13 апреля
Красноярск
погода +15 °C
73.75
 
€ 80.74
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Зоологи просят прекратить отстрел волков в Красноярском крае

Главная Общество
Красноярск
15:04 13 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Зоологи нацпарка «Столбы» просят временно запретить охоту на серых волков в Красноярском крае - хищники помогают регулировать численность бродячих собак, уверены специалисты. 

Количество волков в лесах региона не такое высокое - сегодня на травоядных чаще охотятся стаи собак. Например, в Березовском районе осталось всего семь особей волка. Зато псов насчитывается минимум в три раза больше. 

«Можно сказать, оставшиеся звери буквально «цепляются за жизнь». По материалам последних учетов, три волка постоянно живут на территории «Столбов», еще четыре – вблизи деревни Жистык. В Емельяновском районе эти хищники отмечаются только на переходах. Даже если учесть, что в этом районе отмечаются единичные случаи нападения этих зверей на домашних животных, отстрел никак не может быть оправдан и, без сомнения, наносит огромный вред делу охраны волка», - заявили зоологи. 

Волки, в отличие от собак, достаточно пугливы - они не нападут на подготовленного человека. Бродячие псы в последние несколько лет «заняли нишу серых хищников». Только полноценные стаи волков могут потеснить собак с их территории. 

«В границах Манского лесничества, где обитают всего три волка, за последние 5-6 лет не было отмечено ни одной бродячей собаки», - отметили в нацпарке. 

Зоологи призывают ввести временные меры по охране волка, которые хоть немного, но смогут повлиять на численность бродячих собак в зеленой зоне Красноярска.

Фото: Столбы

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: ​«Запрещаем флудить и выгоняем котов с уроков»

​«Запрещаем флудить и выгоняем котов с уроков»

13 Апреля 2020 г.
Учителя с большим опытом работы рассказали про онлайн-занятия
Новости Красноярска: Большегрузам запретили ездить по Красноярску

Большегрузам запретили ездить по Красноярску

13 Апреля 2020 г.
Ограничение продлится месяц
Новости Красноярска: Почти 5 тысяч красноярцев заплатят штрафы за прогулки в общественных местах

Почти 5 тысяч красноярцев заплатят штрафы за прогулки в общественных местах

13 Апреля 2020 г.
За неделю количество нарушителей выросло на 1600 человек
Новости Красноярска: Тракторы Ростсельмаш по выгодной цене

Тракторы Ростсельмаш по выгодной цене

13 Апреля 2020 г.
Предложение действует при одновременной покупке от двух единиц
Новости Красноярска: В Красноярске встретили прилетевших спецрейсом туристов из Таиланда

В Красноярске встретили прилетевших спецрейсом туристов из Таиланда

13 Апреля 2020 г.
В краевой центр прилетели более 200 человек
Новости Красноярска: Двум красноярским медикам присвоили звания заслуженных врачей России

Двум красноярским медикам присвоили звания заслуженных врачей России

13 Апреля 2020 г.
Это терапевт Лариса Пичковская и хирург Валерий Большаков
Новости компаний
08/04
В СФУ откроют волонтерский кол-центр #КакДела
08/04
МегаФон представил обновленный сервис для учета земельных участков
08/04
Покупка жилья — один из надежных способов вложений и сохранения средств
07/04
На Красноярском цементном заводе приступили к тестированию системы онлайн-мониторинга выбросов
06/04
Комбинат «Волна» подвел итоги полугодового участия в нацпроекте
03/04
Вячеслав Бутусов даст онлайн-концерт на платформе МТС
02/04
МТС покажет прямую трансляцию выступления The Hatters
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В общежитии СФУ нашли красноярца с COVID-19

В общежитии СФУ нашли красноярца с COVID-19

10 Апреля 2020 г.
О его личности пока ничего неизвестно
Новости Красноярска: В Красноярске ввели ограничения на въезд и выезд

В Красноярске ввели ограничения на въезд и выезд

10 Апреля 2020 г.
Тоже самое касается и нескольких районов края
Новости Красноярска: В Красноярске отменили все массовые мероприятия на май и июнь

В Красноярске отменили все массовые мероприятия на май и июнь

8 Апреля 2020 г.
Отменяется и Парад победы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19