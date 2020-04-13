Зоологи просят прекратить отстрел волков в Красноярском крае

Зоологи нацпарка «Столбы» просят временно запретить охоту на серых волков в Красноярском крае - хищники помогают регулировать численность бродячих собак, уверены специалисты.

Количество волков в лесах региона не такое высокое - сегодня на травоядных чаще охотятся стаи собак. Например, в Березовском районе осталось всего семь особей волка. Зато псов насчитывается минимум в три раза больше.

«Можно сказать, оставшиеся звери буквально «цепляются за жизнь». По материалам последних учетов, три волка постоянно живут на территории «Столбов», еще четыре – вблизи деревни Жистык. В Емельяновском районе эти хищники отмечаются только на переходах. Даже если учесть, что в этом районе отмечаются единичные случаи нападения этих зверей на домашних животных, отстрел никак не может быть оправдан и, без сомнения, наносит огромный вред делу охраны волка», - заявили зоологи.

Волки, в отличие от собак, достаточно пугливы - они не нападут на подготовленного человека. Бродячие псы в последние несколько лет «заняли нишу серых хищников». Только полноценные стаи волков могут потеснить собак с их территории.

«В границах Манского лесничества, где обитают всего три волка, за последние 5-6 лет не было отмечено ни одной бродячей собаки», - отметили в нацпарке.

Зоологи призывают ввести временные меры по охране волка, которые хоть немного, но смогут повлиять на численность бродячих собак в зеленой зоне Красноярска.

Фото: Столбы