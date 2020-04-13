«Запрещаем флудить и выгоняем котов с уроков». Учителя с большим опытом работы рассказали про онлайн-занятия

Педагоги-стажисты успешно осваивают дистанционное обучение. Директора школ отмечают, что многие взрослые, опытные учителя отлично справляются с ведением онлайн-уроков и быстро перестраиваются на новый формат работы. Даже своим молодым коллегам дают советы, как правильно выстроить образовательный процесс, какую форму занятий выбрать и какая платформа лучше.

Кочмарева Нина Николаевна, учитель английского языка лицея № 2, 65 лет.

На протяжении 43 лет Нина Николаевна заходила в класс, просила детей открыть тетради и вела 40-минутный урок. Переход на дистанционное обучение дался нелегко, особенно трудно было первые пару дней, зато теперь Нина Николаевна задаётся вопросом, почему она раньше не освоила формат онлайн-уроков. Педагог отмечает, что в лицее несколько спортивных классов, дети часто уезжают на соревнования, им нередко приходится догонять программу. Теперь Нина Николаевна знает, как организовать дистанционную учёбу для юных спортсменов. Для проведения уроков она использует Zoom, ЯКласс, социальные сети и мессенджеры. Педагог отмечает, что первые дни ребята никак не могли настроиться на занятия, кого-то даже приходилось будить, зато теперь уроки начинаются точно по расписанию. На онлайн-занятия приходят домашние питомцы учеников, котам особенно нравится сидеть на компьютерных столах.

Лавенкова Любовь Серафимовна, учитель математики школы № 47, 55 лет.

Педагог отнеслась к переходу на дистанционное обучение со всей ответственностью. Изучила все возможные платформы, оценила качество материала и пришла к выводу, что готовыми уроками она пользоваться не будет. Любовь Серафимовна сама делает анимированные презентации, они особенно полезны на уроках геометрии.

А на алгебре выручает редактор формул, с его помощью ребята могут решать задачи в режиме реального времени. Есть даже виртуальная доска, на которой можно писать. На онлайн-уроке сидит весь класс, ребята общаются друг с другом и с учителем, задают вопросы.

Гутшмидт Татьяна Кирилловна, учитель начальных классов лицея № 6 «Перспектива», 54 года

Самым удобным вариантом проведения урока Татьяна Кирилловна считает видеоконференцию. Она без проблем разобралась в Zoom и каждый день встречается со своим классом онлайн. Ребята делают и обычные письменные задания, фотографируют их и присылают в группу в мессенджере. «И никакого флуда в учебном чате», - строго пишет Татьяна Кирилловна. Педагог отмечает, что в её классе самые лучшие родители и дети. Ребятишки отлично учатся, а мамы и папы во всем помогают своим детям. Но не делают уроки вместо них, а следят за режимом дня, помогают настроиться на учебный процесс и прислушиваются к рекомендациям педагога.

По всем возникающим вопросам дистанционного обучения родители могут обращаться по телефонам горячей линии 8962-069-8899, 8908-024-3965.

Фото с сайта администрации г. Красноярска

По материалам администрации г. Красноярска