Большегрузам запретили ездить по Красноярску

Грузовикам на месяц запретили ездить по Красноярску - ограничения уже вступили в силу и будут действовать до 12 мая 2020 года, предупредили в департаменте горхозяйства.

Цель ограничения - сохранить дороги во время весенней распутицы. Такие меры вводятся в Красноярске каждый год.

«С 13 апреля тяжелым машинам нельзя пользоваться городскими дорогами. На подъездах к Красноярску начали работать пункты весового контроля. В нескольких регионах из-за ситуации с коронавирусом запрет на въезд большегрузов отменили, однако в Красноярске дороги решено все же поберечь», - пояснили в мэрии.

Так, ограничение распространяется на транспортные средства с грузом и без него. Предельно допустимые нагрузки такие: при одиночной оси – 6 тонн, двухосной тележки – 5,5 тонн и трехосной – 4,5 тонны.

Исключением станет спецтранспорт. В остальных случаях водителям придется выбирать другие пути для проезда. Также можно получить разрешение в КрУДоре.

За нарушение водителю грозит штраф до 500 тысяч рублей.