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Большегрузам запретили ездить по Красноярску

Главная Общество
Красноярск
13:40 13 Апреля 2020
общество, красноярск, грузовики
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Грузовикам на месяц запретили ездить по Красноярску - ограничения уже вступили в силу и будут действовать до 12 мая 2020 года, предупредили в департаменте горхозяйства. 

Цель ограничения - сохранить дороги во время весенней распутицы. Такие меры вводятся в Красноярске каждый год. 

«С 13 апреля тяжелым машинам нельзя пользоваться городскими дорогами. На подъездах к Красноярску начали работать пункты весового контроля. В нескольких регионах из-за ситуации с коронавирусом запрет на въезд большегрузов отменили, однако в Красноярске дороги решено все же поберечь», - пояснили в мэрии. 

Так, ограничение распространяется на транспортные средства с грузом и без него. Предельно допустимые нагрузки такие: при одиночной оси – 6 тонн, двухосной тележки – 5,5 тонн и трехосной – 4,5 тонны. 

Исключением станет спецтранспорт. В остальных случаях водителям придется выбирать другие пути для проезда. Также можно получить разрешение в КрУДоре. 

За нарушение водителю грозит штраф до 500 тысяч рублей. 

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