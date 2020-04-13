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Почти 5 тысяч красноярцев заплатят штрафы за прогулки в общественных местах

Главная Общество
Красноярск
12:58 13 Апреля 2020
общество, красноярск, режим
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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За неделю число нарушителей режима самоизоляции увеличилось на 1,6 тысячи человек. Всего же с конца марта полицейские составили почти 5 тысяч административных протоколов за прогулки в общественных местах. Такие данные приводят в мэрии Красноярска. 

«За неделю составлено более 1600 протоколов в отношении физических лиц и 33 протокола в отношении юридических лиц. По мере их обработки административными комиссиями, в отношении нарушителей будут выноситься постановления о наложении штрафов. По итогам прошлой недели таких постановлений вынесено уже около пятисот», - пояснили в администрации. 

Отметим, что с 19 апреля суммы штрафов увеличатся в несколько раз - полицейские все также будут инспектировать общественные места и отлавливать нарушителей карантина, пообещали чиновники. 

 

 

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