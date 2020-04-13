Тракторы Ростсельмаш по выгодной цене

Только до 30 июня 2020г. клиенты Росагролизинга смогут приобрести высокопроизводительные тракторы Ростсельмаш с экономией до 600 тысяч рублей. Предложение действует при одновременной покупке от двух единиц самоходной техники Ростсельмаш, одна из которых – трактор RSM. Экономия составляет 500 тысяч рублей при покупке машины из 2000-й серии и 600 тысяч рублей - при покупке машины из 3000-й серии. «Скидка предоставляется на каждый трактор вне зависимости от их количества в чеке», - уточняют в компании.

«С началом весеннего сезона клиенты Ростсельмаш приступили к активному обновлению машинотракторных парков. Наше предложение сделает этот процесс более выгодным. Сэкономленные средства потребители смогут направить на закупку топлива. 500 тысяч рублей обеспечат работу трактора на вспашке 620 га», - комментирует директор департамента маркетинга Максим Нахабо.

Подробности условий акции уточняйте у региональных дилеров Ростсельмаш.

АО «Росагролизинг»

Фото: компания Ростсельмаш

По материалам компании Ростсельмаш