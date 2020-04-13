В Красноярске встретили прилетевших спецрейсом туристов из Таиланда

В понедельник, 13 апреля, в Красноярск прилетел спецрейс из Таиланда - в аэропорту встретили более 200 туристов, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Все пассажиры, прибывшие из Таиланда рейсом SVR 3620 «Уральских авиалиний», прошли усиленный двойной контроль с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования», - отчитались в ведомстве.

Воздушное судно приземлилось в Красноярске около 00:10. На борту находилось 212 человек. Из них 187 пассажиров отправлены на самоизоляцию по домам. Остальных - жителей северных территорий - доставили спецтранспортом в обсерватор «Лесной». Там они проведут две недели и только после этого смогут отправиться домой.

Напомним, диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 85 жителей края.

Фото: аэропорт Красноярск