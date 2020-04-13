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Двум красноярским медикам присвоили звания заслуженных врачей России

Главная Общество
Красноярск
10:00 13 Апреля 2020
общество, красноярск, врачи
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Двум медикам межрайонной клинической больницы №20 имени И. С. Берзона присвоены звания заслуженных врачей России. В благодарность за профессиональные заслуги госнаграды получили терапевт с 45-летним стажем Лариса Пичковская и хирург Валерий Большаков, который проработал в 20-ой больнице более 40 лет.

Лариса Пичковская 39 лет возглавляет приемное отделение для взрослых.

«Через это приемное отделение 20-й больницы проходит до 17 тысяч пациентов в год. Чтобы работать в терапевтической неотложке нужно в совершенстве владеть методами дифференциальной диагностики внутренних болезней, профессионально оказывать помощь при инфаркте миокарда, гипертоническом кризе, остром коронарном синдроме, астматическом статусе, тяжелой пневмонии, легочном и желудочно-кишечном кровотечении», - сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

Хирург Валерий Большаков руководит отделением торакальной хирургии, где врачи оперируют органы грудной клетки. Он владеет ведущими методиками обследования и лечения.

«Названия мудреные, но для подлинных специалистов звучат как музыка: резекция легких, удаление кист и опухолей средостения, резекция опухолей пищевода, декортикация легких, торакопластика, кардиодилатация и многие-многие другие», - пояснили в министерстве здравоохранения.

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