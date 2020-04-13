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Список работающих организаций в Красноярске расширен повторно

Главная Общество
Красноярск
09:30 13 Апреля 2020
общество, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Губернатор Красноярского края Александр Усс разрешил работать во время коронавируса еще 20 видам организаций. Первый указ, после которого деятельность возобновили 40% краевых предприятий и компаний, был главой региона подписан 6 апреля.

Новый указ разрешает работать автосервисам, магазинам семян и садового инвентаря, ремонтам бытовой техники, салонам красоты с медицинской лицензией, бухгалтерским и аудиторским компаниям, охранным агентствам, поставщикам продукции и услуг для строительных организаций и предприятий непрерывного производственного цикла и др.

В краевом правительстве подчеркивают, что список работающих организаций могут как расширить, так и сузить – это зависит от эпидемиологической ситуации в регионе.

При этом все организации, получившие разрешение на работу, должны соблюдать меры по борьбе с коронавирусом. Власти намерены проводить проверки компаний, в случае несоблюдения мер безопасности, их могут закрыть.

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