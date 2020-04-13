В середине недели в Красноярск придет 18-градусная жара

В Красноярске сохранится теплая и солнечная погода. По данным Среднесибирского УГМС, в понедельник, 13 апреля, в городе будет малооблачно, без осадков. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Воздух прогреется до +12…+14°С.

«На юге Таймырского МР 13 апреля ожидается очень сильный южный ветер, порывы 15-20 м/с, местами до 26 м/с», - предупредили синоптики.

В ночь на вторник, 14 апреля, температура в Красноярске опустится до +1°С, днем будет +16°С, без осадков.

Среда, 15 апреля, станет самым жарким днем недели. Воздух прогреется до +18°С, прогнозирует Гидрометцентр. Будет облачно, небольшой дождь.

С четверга, 16 апреля, температура начнет понижаться. Ночью около +4°С, в светлое время суток +13°С, осадки. По предварительному прогнозу, такая погода сохранится до конца недели