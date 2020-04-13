13 апреля
Красноярск
погода -1 °C
73.75
 
€ 80.74
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В середине недели в Красноярск придет 18-градусная жара

Главная Общество
Красноярск
08:30 13 Апреля 2020
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Красноярске сохранится теплая и солнечная погода. По данным Среднесибирского УГМС, в понедельник, 13 апреля, в городе будет малооблачно, без осадков. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Воздух прогреется до +12…+14°С.

«На юге Таймырского МР 13 апреля ожидается очень сильный южный ветер, порывы 15-20 м/с, местами до 26 м/с», - предупредили синоптики.

В ночь на вторник, 14 апреля, температура в Красноярске опустится до +1°С, днем будет +16°С, без осадков.

Среда, 15 апреля, станет самым жарким днем недели. Воздух прогреется до +18°С, прогнозирует Гидрометцентр. Будет облачно, небольшой дождь.

С четверга, 16 апреля, температура начнет понижаться. Ночью около +4°С, в светлое время суток +13°С, осадки. По предварительному прогнозу, такая погода сохранится до конца недели

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Список работающих организаций в Красноярске расширен повторно

Список работающих организаций в Красноярске расширен повторно

13 Апреля 2020 г.
В него вошли более 20 видов деятельности
Новости Красноярска: Жителей Красноярска вывезут из Бангкока спецрейсом 12 апреля

Жителей Красноярска вывезут из Бангкока спецрейсом 12 апреля

11 Апреля 2020 г.
Перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Красноярске и Красноярском крае.
Новости Красноярска: Жителям Красноярского края разрешили ездить на дачу несмотря на жесткие ограничения

Жителям Красноярского края разрешили ездить на дачу несмотря на жесткие ограничения

11 Апреля 2020 г.
С собой нужно иметь паспорт и объяснительную
Новости Красноярска: В Красноярске ввели ограничения на въезд и выезд

В Красноярске ввели ограничения на въезд и выезд

10 Апреля 2020 г.
Тоже самое касается и нескольких районов края
Новости Красноярска: En+ Group провела обучение более 300 соискателей грантового конкурса по поддержке экологических инициатив

En+ Group провела обучение более 300 соискателей грантового конкурса по поддержке экологических инициатив

10 Апреля 2020 г.
Прием заявок на конкурс продлится до 13 апреля
Новости Красноярска: В «Солонцы-2» в мае запустят автобусный маршрут № 76

В «Солонцы-2» в мае запустят автобусный маршрут № 76

10 Апреля 2020 г.
В департаменте выбрали перевозчиков
Новости компаний
08/04
В СФУ откроют волонтерский кол-центр #КакДела
08/04
МегаФон представил обновленный сервис для учета земельных участков
08/04
Покупка жилья — один из надежных способов вложений и сохранения средств
07/04
На Красноярском цементном заводе приступили к тестированию системы онлайн-мониторинга выбросов
06/04
Комбинат «Волна» подвел итоги полугодового участия в нацпроекте
03/04
Вячеслав Бутусов даст онлайн-концерт на платформе МТС
02/04
МТС покажет прямую трансляцию выступления The Hatters
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцы старше 65 лет получат бесплатные продуктовые наборы

Красноярцы старше 65 лет получат бесплатные продуктовые наборы

9 Апреля 2020 г.
Список получателей составит Минсоцполитики
Новости Красноярска: Красноярским школьникам начали выдавать бесплатные продуктовые наборы

Красноярским школьникам начали выдавать бесплатные продуктовые наборы

9 Апреля 2020 г.
Они предусмотрены для льготников
Новости Красноярска: В Красноярске разрешили медосмотры

В Красноярске разрешили медосмотры

8 Апреля 2020 г.
Их смогут пройти только несколько категорий граждан
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19