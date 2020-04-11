Жителей Красноярска вывезут из Бангкока спецрейсом 12 апреля

Часть жителей Красноярска, «застрявших» в Таиланде, сможет покинуть эту страну 12 апреля, сообщило посольство РФ в Таиланде на своей стране в Facebook.

Вылет рейса Бангкок - Красноярск состоится 12 апреля 2020 года в 19.35 (местное время). Рейс № SVR3620, говорится в сообщении. Перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Красноярске и Красноярском крае.

Зарегистрироваться на рейс необходимо на сайте Госуслуг. Так как количество мест на борту ограничено, списки будут формироваться по принципу «живой очереди». После заполнения рейса будет сформирован список ожидания.