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Жителей Красноярска вывезут из Бангкока спецрейсом 12 апреля

Главная Общество
Красноярск
15:47 11 Апреля 2020
красноярск, таиланд, авиа, россияне
Автор: Sibnovosti.ru
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Часть жителей Красноярска, «застрявших» в Таиланде, сможет покинуть эту страну 12 апреля, сообщило посольство РФ в Таиланде на своей стране в Facebook.

Вылет рейса Бангкок - Красноярск состоится 12 апреля 2020 года в 19.35 (местное время). Рейс № SVR3620, говорится в сообщении. Перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Красноярске и Красноярском крае.

Зарегистрироваться на рейс необходимо на сайте Госуслуг. Так как количество мест на борту ограничено, списки будут формироваться по принципу «живой очереди». После заполнения рейса будет сформирован список ожидания.

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