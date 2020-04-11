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Жителям Красноярского края разрешили ездить на дачу несмотря на жесткие ограничения

Главная Общество
Красноярск
14:03 11 Апреля 2020
сады, красноярск, ограничения
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Жителям Красноярского края разрешили ездить на дачу несмотря на жесткие ограничения, установленные губернатором накануне. Напомним, на этот раз меры коснулись свободного въезда и выезда - в некоторые районы, включая Красноярск, нельзя будет приехать тем, кто не имеет прописки и фактически не проживает на указанных территориях. Так, территориями с особым режимом стали: Красноярск, Дивногорск, Железногорск, Сосновоборск, Березовка, Еловский, Мининский, Солонцовский и Элитовский сельсоветы Емельяновского района, деревня Кубеково, поселки Сухая Балка, Краснокаменск и Курагино.

Депутат Законодательного собрания Александр Глисков сегодня у себя в Facebook разъяснил позицию властей относительно поездок на дачи.

«С утра получил сразу ворох вопросов по поводу того, как быть дачникам. Люди опасаются, что из-за введенного новым указом губернатора пропускного режима, их на дачу не пропустят. Задал вопрос администрации губернатора, получил ответ, что на дачу можно. Большинство дачных массивов расположены до контрольно-пропускных пунктов. А если дача за КПП, нужно будет при себе иметь объяснительную, предусмотренную указом о самоизоляции. Да уж, дожили, уже и таким новостям радуемся», - написал Глисков.

Напомним, с сегодняшнего дня должны быть оборудованы КПП. На блокпостах у людей измерят температуру. Если она будет выше 37 градусов, то человека не выпустят за пределы населенного пункта и отправят в больницу.

Места расположения КПП:

- 15-й километр дороги Красноярск - Енисейск в районе развязки с глубоким обходом Красноярска;

- 802-й километр трассы Р-255 «Сибирь» в районе примыкания на пос. Логовой;

- 847-й километр трассы Р-255 «Сибирь» в районе АЗС «Роснефти»;

- 83-й километр трассы Р-257 «Енисей» в районе развязки с дорогой «Верхняя Бирюса - Ибрюль»;

- по трассе Р-255 «Сибирь» съезд с обхода Красноярск в районе кольца Красноярск-Кубеково;

- автодорога Красноярск - Аэропорт в районе развязки «Зверосовхоз»;

- по трассе Р-255 «Сибирь» съезд с обхода Красноярск в районе развязки Красноярск-Железногорск;

- по трассе Р-255 «Сибирь» съезд с обхода Красноярск в районе развязки деревню Ермолаево.

Общество / НОВОСТИ
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