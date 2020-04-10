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В Красноярске ввели ограничения на въезд и выезд

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Красноярск
20:43 10 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Губернатор Красноярского края Александр Усс ввел новые ограничения из-за распространения коронавируса в регионе. На этот раз меры коснулись свободного въезда и выезда - в некоторые районы, включая Красноярск, нельзя будет приехать тем, кто не имеет прописки и фактически не проживает на указанных территориях. 

Так, территориями с особым режимом стали: Красноярск, Дивногорск, Железногорск, Сосновоборск, Березовка, Еловский, Мининский, Солонцовский и Элитовский сельсоветы Емельяновского района, деревня Кубеково, поселки Сухая Балка, Краснокаменск и Курагино. 

В приказе говорится, что правила не распространяются на спасателей, пожарных, врачей, правоохранителей, военных, сотрудников дорожных и транспортных служб.

Глава края уже поручил «обеспечить создание и функционирование контрольных пунктов и установку заслонов для блокировки проезда». Простым людям можно проехать через КПП при наличии объяснительной, паспорта, справки с работы и в экстренных случаях. 

На блокпостах у людей измерят температуру. Если она будет выше 37 градусов, то гражданина не выпустят за пределы населенного пункта. Его также обяжут показаться медикам.

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