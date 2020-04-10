En+ Group провела обучение более 300 соискателей грантового конкурса по поддержке экологических инициатив

Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, провела серию вебинаров для соискателей грантового конкурса, направленного на поддержку экологических инициатив по защите Байкала и водных экосистем регионов присутствия компании. Всего в обучающей программе приняли участие более 300 потенциальных соискателей. Информация от ведущих экспертов поможет участникам проекта подготовить свои заявки и повысить шансы на получение гранта. Напомним, что до окончания приема заявок остается 3 дня (заявки принимаются до 13 апреля 23:59 мск вр).

Обучение проходило не только в форме вебинаров, но и через индивидуальные консультации онлайн и по телефону. Кроме того, в период запуска конкурса в начале марта в четырех городах - Иркутске, Байкальске, Усть-Илимске и Дивногорске состоялись очные сессии с городскими активистами, где представители компании En+ Group провели семинары по социальному проектированию и презентации конкурса для потенциальных заявителей.

Записи вебинаров и презентации размещены в открытом доступе на сайте конкурса enplus-grant.ru. Там же размещена вся информация о том, как собрать необходимый пакет документов и правильно подать заявку. Если у соискателя возникают вопросы, он может записаться на консультацию через сайт конкурса или по телефону 8-913-410-80-60.

Прием заявок на грантовый конкурс продлится до 13 апреля. Финансовую поддержку в размере до 500 000 рублей получат проекты в области сохранения водных экосистем и биоразнообразия, поддержания экологического баланса природных территорий. Общий размер грантового фонда составляет 5 млн рублей.

Конкурс экологических проектов – новое направление в рамках комплексной программы En+ Group по защите озера Байкал и водных экосистем от неблагоприятных экологических воздействий «Мир со знаком плюс». Программа реализуется с 2011 года, в нее входят экологические, научные, и просветительские проекты. В 2020 году грантовый конкурс пройдет в трех городах Иркутской области (Иркутске, Усть-Илимске, Байкальске) и Дивногорске (Красноярский край). В 2021 году планируется расширение географии конкурса на другие города присутствия энергетического бизнеса компании. Информацию о конкурсе, положение, форму заявки и контактную информацию можно найти на сайте конкурса enplus-grant.ru.

Фото: пресс-служба En+ Group

По материалам пресс-службы En+ Group