В «Солонцы-2» в мае запустят автобусный маршрут № 76

В Красноярске выбрали перевозчиков, которые будут обслуживать маршрут №76 - общественный транспорт доставит пассажиров в микрорайон «Солонцы-2».

«Комиссия рассмотрела единственную заявку, и по правилам проведения конкурса мы заключили контракт с ИП Хомяков и ИП Кутузов сроком на 5 лет. Учитывая прошлый опыт работы с этими перевозчиками, маршрут будет на особом контроле в части соблюдения ими санитарно-технических норм. На линию они будут выпускать свой лучший подвижной состав», - прокомментировали в мэрии.