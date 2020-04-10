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В «Солонцы-2» в мае запустят автобусный маршрут № 76

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Красноярск
15:12 10 Апреля 2020
общество, красноярск, транспорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске выбрали перевозчиков, которые будут обслуживать маршрут №76 - общественный транспорт доставит пассажиров в микрорайон «Солонцы-2». 

«Комиссия рассмотрела единственную заявку, и по правилам проведения конкурса мы заключили контракт с ИП Хомяков и ИП Кутузов сроком на 5 лет. Учитывая прошлый опыт работы с этими перевозчиками, маршрут будет на особом контроле в части соблюдения ими санитарно-технических норм. На линию они будут выпускать свой лучший подвижной состав», - прокомментировали в мэрии. 

Напомним, автобусы запустят по кольцевому маршруту: мкрн. Покровский  – ул. Чернышевского –  ул. Мужества – ул. Шахтеров – ул. 9 Мая – пр. Авиаторов – Северное шоссе –   ЖК «Ясный». 

В обратном направлении маршрутки пойдут так: ЖК «Ясный» – Северное шоссе – пр. Авиаторов – у​л. 9 Мая – ул. Шахтеров – ул. Мужества – ул. Чернышевского – мкрн. Покровский.

Автобусы планируют вывести на линию ориентировочно 15 мая - перевозчик выделит от 4 до 6 автобусов среднего и большого размеров. 

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