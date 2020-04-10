В «Солонцы-2» в мае запустят автобусный маршрут № 76

В Красноярске выбрали перевозчиков, которые будут обслуживать маршрут №76 - общественный транспорт доставит пассажиров в микрорайон «Солонцы-2».
«Комиссия рассмотрела единственную заявку, и по правилам проведения конкурса мы заключили контракт с ИП Хомяков и ИП Кутузов сроком на 5 лет. Учитывая прошлый опыт работы с этими перевозчиками, маршрут будет на особом контроле в части соблюдения ими санитарно-технических норм. На линию они будут выпускать свой лучший подвижной состав», - прокомментировали в мэрии.
Напомним, автобусы запустят по кольцевому маршруту: мкрн. Покровский – ул. Чернышевского – ул. Мужества – ул. Шахтеров – ул. 9 Мая – пр. Авиаторов – Северное шоссе – ЖК «Ясный».
В обратном направлении маршрутки пойдут так: ЖК «Ясный» – Северное шоссе – пр. Авиаторов – ул. 9 Мая – ул. Шахтеров – ул. Мужества – ул. Чернышевского – мкрн. Покровский.
Автобусы планируют вывести на линию ориентировочно 15 мая - перевозчик выделит от 4 до 6 автобусов среднего и большого размеров.