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16 красноярцев могут быть больны коронавирусом

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Красноярск
13:25 10 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Коронавирус подозревают еще у 16 жителей Красноярского края. Сейчас они ожидают результатов анализов. Такие данные 10 апреля предоставили в оперативном штабе. 

На сегодняшний день инфекцию подтвердили у 39 человек - в основном это красноярцы, но зараженные встречаются в Железногорске и Курагинском районе. Из них восемь человек полностью здоровы и выписаны из больницы. 

«31 пациент проходит лечение. Двое пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ, они старше 60-ти лет», - пояснили в оперштабе. 

Напомним, в Красноярске зараженные проходят лечение в БСМП, резервные блоки для пациентов также есть в краевой больнице и в 20-й. 

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