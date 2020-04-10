16 красноярцев могут быть больны коронавирусом

Коронавирус подозревают еще у 16 жителей Красноярского края. Сейчас они ожидают результатов анализов. Такие данные 10 апреля предоставили в оперативном штабе.

На сегодняшний день инфекцию подтвердили у 39 человек - в основном это красноярцы, но зараженные встречаются в Железногорске и Курагинском районе. Из них восемь человек полностью здоровы и выписаны из больницы.

«31 пациент проходит лечение. Двое пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ, они старше 60-ти лет», - пояснили в оперштабе.

Напомним, в Красноярске зараженные проходят лечение в БСМП, резервные блоки для пациентов также есть в краевой больнице и в 20-й.