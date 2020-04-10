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Режим самоизоляции не влияет на качество работы Богучанской ГЭС

Главная Общество
Красноярск
12:33 10 Апреля 2020
гэс, энергетика, работа, электроэнергия
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На Богучанской ГЭС сохраняется режим повышенной готовности в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавируской инфекции, по состоянию на 10 апреля в коллективе заболевших нет. Часть сотрудников работает в удаленном режиме, для оперативного персонала введены дополнительные меры защиты, станция работает в штатном режиме.

«Богучанская ГЭС, как и другие электростанции, является компанией с непрерывным циклом производства, передачи и сбыта электроэнергии, а также непрерывной эксплуатацией гидротехнических сооружений. Выполняя постановление правительства Красноярского края от 1 апреля 2020 года о введении на территории нашего региона режима строгой самоизоляции, мы выдали ограниченное количество справок для тех сотрудников, чьи обязанности требуют перемещений в течение рабочего дня», - сказал генеральный директор ПАО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко.

В течение первой недели апреля гидрологическая и ледовая обстановка на Богучанском водохранилище оставались стабильными, боковая приточность незначительно увеличилась – с 25 до 30 кубометров в секунду. Расходы через гидроагрегаты станции в соответствии с режимом, установленным для Богучанской ГЭС Енисейским бассейновым водным управлением (Росводресуры) на апрель, и суточными заданиями Системного оператора Объединенной энергосистемы Сибири снижены с 3450 до 3150 кубометров в секунду. Территория станции, в соответствии с действующим законодательством, находится под непрерывной охраной, наблюдение за сейсмической ситуацией ведется непрерывно в автоматическом режиме.

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»

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