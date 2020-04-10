Корейские врачи поделились с красноярским медиками методами лечения COVID-19

Красноярские медики на дистанционном семинаре с коллегами из Южной Кореи поговорили о COVID-19. Иностранцы поделились опытом лечения пациентов с коронавирусом. В семинаре приняли участие все краевые учреждения.

Корейские врачи сегодня успешно борются с коронавирусом. В республике число выписавшихся существенно превышает количество новых заболевших.

«По последним данным зафиксировано более 10 459 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 7117 человек, за все время зарегистрировано 208 летальных исходов. Уровень смертности от коронавирусной инфекции в Корее - 2%», - отметили в краевом Минздраве.

Красноярские медики изучили опыт работы иностранных коллег, определили методы лечения и выяснили, как в Корее удается сдерживать пандемию. По словам врачей, «ключевыми звеньями успеха в борьбе с распространением новой инфекции является самоизоляция и дистанцирование – строгое соблюдение этих принципов обеспечивает до 30% успеха в части предотвращения эпидемии».

Фото: Минздрав