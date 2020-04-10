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Письмо в редакцию: «И недели не выдержали дамочки с айфонами со своими детишками»

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Красноярск
11:24 10 Апреля 2020
школа, учитель, красноярск, министерство, образование
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В редакцию Sibnovosti.ru пришло письмо от работника образования края. Девушка предпочла не называть свои имя/фамилию и школу, в которой она работает.

* некоторые, особо экспрессивные фразы и выражения, были заменены. 

Объясните мне, дуре, которая давно работает в образовании региона. Почему, как только в стране нужно сделать что-то качественно, это делается с помощью школ ?

Самые яркие примеры - организация выборов любого уровня. 90% участков находятся в школах. Ругают за все подряд, как бы чего не вышло… А еще между прочим учите детей и экзамены проведите! Только чтоб качественно!

Теперь вся страна прочувствовала бремя учительства. И недели не выдержали дамочки с айфонами, ногтями и ресницами со своими детишками, уже завалили жалобами Минобры всех регионов. И что, от этого станет легче школе, учителям? Завалили нас не только жалобами, но и формулярами и новыми отчетами - особенно завучей: сколько детей может, сколько не может, у кого компьютер, у кого два, а у кого нет совсем. Скоро школы будут свой скудный парк компьютеров развозить для нуждающихся? Какая тупость! Почему опять школа всю эту статистику должна собирать, обрабатывать и выдавать? Да еще подгоняют - мол, давайте быстрее, а то мы не успеваем отчитаться!

Письмо в редакцию: «И недели не выдержали дамочки с айфонами со своими детишками»

Ну и совсем выбесило. Продукты для многодетных и прочих незащищенных детей. Да ради бога, помогайте! Где социальная служба, которая опять стрелы перевела на школы? Почему в Москве красивые упакованные коробочки привезли сразу с двухнедельным рационом? У нас же наше министерство решило, что школы сами закупят, сформируют рацион, расфасуют и обеспечат справедливую выдачу. Причем ответственность на директорах школ. АУ!!! Нам больше делать нечего?

До этого, тоже грамотное решение кто-то принял по поводу выдачи юбилейных медалей детям войны, отличное дело. Должны были через соцслужбу все сделать, но нет - опять на школы все скинули. Школы, конечно, отработали на 5, а отчиталась соцслужба, как они хорошо все сделали. Слов нет.

Очень рада за медиков и дополнительные выплаты, для них это на самом деле необходимо. Но кто и когда так поддержит школы? Никто. Школа единственная структура, где можно просто заставить и все будет.

Уверена, школа должна заниматься образованием. Точка.

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