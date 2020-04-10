Прилетевших в Норильск и Хатангу пассажиров отправят на обязательный карантин

Прилетевших в Норильск и Хатангу пассажиров ждет обязательный двухнедельный карантин. Постановление о самоизоляции подписал глава края Александр Усс.

Меры касаются не только жителей других регионов, но и красноярцев. Местным разрешат проходить самоизоляцию дома, а приезжим — по месту пребывания или в обсерваторе.

Ранее такие же предписания ввели и для тех, кто прибывает в краевой центр из Москвы и Санкт-Петербурга - это самые неблагоприятные по коронавирусу города России.

Напомним, в крае инфекцию выявили у 39 человек. Восемь из них полностью вылечились, двое находятся под аппаратами ИВЛ - их состояние тяжелое.