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Прилетевших в Норильск и Хатангу пассажиров отправят на обязательный карантин

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Красноярск
10:34 10 Апреля 2020
общество, красноярск, норильск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Прилетевших в Норильск и Хатангу пассажиров ждет обязательный двухнедельный карантин. Постановление о самоизоляции подписал глава края Александр Усс. 

Меры касаются не только жителей других регионов, но и красноярцев. Местным разрешат проходить самоизоляцию дома, а приезжим — по месту пребывания или в обсерваторе.

Ранее такие же предписания ввели и для тех, кто прибывает в краевой центр из Москвы и Санкт-Петербурга - это самые неблагоприятные по коронавирусу города России. 

Напомним, в крае инфекцию выявили у 39 человек. Восемь из них полностью вылечились, двое находятся под аппаратами ИВЛ - их состояние тяжелое. 

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