В Красноярске дезинфицируют поезда и ЖД-вокзалы

Для борьбы с коронавирусом в Красноярске дезинфицируют залы ожидания на ЖД-вокзалах. Антисептики разбрызгивают на кресла, подоконники и двери.

В региональном МЧС заверили, что применяемые дезрастворы не вызывают аллергию и безопасны для пассажиров, при этом средства убивают все вирусы.

В железнодорожных вагонах, троллейбусах, трамваях и автобусах после каждого рейса также проводят обработку – моют полы, сиденья и поручни. Ранее в Красноярске стали обрабатывать дезрастворами автобусные остановки.

«Объекты транспортной инфраструктуры остаются местом, где из-за большого скопления людей сохраняется высокая вероятность заражения. Чтобы свести опасность к минимуму, пассажиры должны соблюдать простые меры – в первую очередь, применять средства индивидуальной защиты», – отметил министр транспорта края Константин Димитров.

Красноярцам при поездках в общественном транспорте рекомендуют носить одноразовые маски и перчатки.