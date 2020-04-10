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В Красноярске дезинфицируют поезда и ЖД-вокзалы

Главная Общество
Красноярск
09:00 10 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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Для борьбы с коронавирусом в Красноярске дезинфицируют залы ожидания на ЖД-вокзалах. Антисептики разбрызгивают на кресла, подоконники и двери.

В региональном МЧС заверили, что применяемые дезрастворы не вызывают аллергию и безопасны для пассажиров, при этом средства убивают все вирусы.

В железнодорожных вагонах, троллейбусах, трамваях и автобусах после каждого рейса также проводят обработку – моют полы, сиденья и поручни. Ранее в Красноярске стали обрабатывать дезрастворами автобусные остановки.

«Объекты транспортной инфраструктуры остаются местом, где из-за большого скопления людей сохраняется высокая вероятность заражения. Чтобы свести опасность к минимуму, пассажиры должны соблюдать простые меры – в первую очередь, применять средства индивидуальной защиты», – отметил министр транспорта края Константин Димитров.

Красноярцам при поездках в общественном транспорте рекомендуют носить одноразовые маски и перчатки.

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