Дорожники обновляют разметку в Красноярске

В Красноярске дорожники приступили к обновлению разметки холодным пластиком – на сегодняшний день это самый стойкий вид покрытия. В этом году погода позволила начать его использование раньше, чем обычно. Сейчас рабочие наносят разметку на ул. Калинина, затем перейдут на ул. 60 лет Октября.

«Инспекция дорог, отремонтированных в прошлом году, показала, что разметка сохранилась после зимы значительно лучше, чем в прошлые годы. Такой результат объясняют тем, что подрядчиков обязали применять более современные материалы – термопластик и холодный пластик», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, сохранению разметки способствовал новый стандарт уборки дорог в зимнее время – грейдеры, которые соскребают белые линии с асфальта вместе со снегом, в этом году на магистрали Красноярска почти не выходили.

Добавим, что в этом сезоне дорожники обновят разметку на путепроводе Бугач, улицах Высотная, Тотмина, Вавилова, Тельмана, а также в центре города.

Напомним, в Красноярске уже стартовал сезон ремонта - подрядчики начали с ул. 9 Мая и Судостроительной. В этом году у дорожников большие планы по реконструкции и строительству городских магистралей.