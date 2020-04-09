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В Красноярске обещают дождь со снегом

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Красноярск
15:27 9 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске резко похолодало. Столбики термометров еще накануне поднимались до +20 градусов. Однако уже 9 апреля температура воздуха опустилась до +3...+5 градусов. Ветер усилился до 10 м/с. 

Завтра в краевом центре потеплеет до +7...10 градусов. Синоптики Гидрометцентра прогнозируют дождь со снегом и ветер до 15 м/c. На севере ожидается метель. 

«10 апреля на юге Таймыра будет дуть очень сильный юго-западный ветер, порывы 15-20 м/с, местами 22-27 м/с, метель. На дорогая края сохранится гололедица», - сообщили в Среднесибирском УГМС. 

Осадки сохранятся и в субботу, 11 апреля. В Красноярск снова вернется теплая погода - метеорологи обещают +15 градусов. 

В Красноярске обещают дождь со снегом

На следующей неделе температуры будут колебаться от +14 до +17 градусов. 

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