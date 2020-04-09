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Красноярским школьникам начали выдавать бесплатные продуктовые наборы

Главная Общество
Красноярск
14:15 9 Апреля 2020
общество, красноярск, дети, школы
Автор: Sibnovosti.ru
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Школьникам в Красноярском крае начали выдавать бесплатные продуктовые наборы - питание предусмотрено для льготников. Таких в регионе 97 тысяч, рассказали в министерстве образования. 

В наборы включили макароны, крупы, молочные изделия, сладости консервы, чай и саха. 

«Состав продуктовой корзины будет зависеть от района проживания и суммы, выделяемой в этом районе на горячее питание. Стоимость набора продуктов определена для приготовления горячего завтрака на 12 дней», - объяснил и в правительстве. 

Родители смогут забрать расфасованные продукты в школах, где обучаются их дети. Время для каждого разное - это делается, чтобы избежать массового скопления людей в здании. 

«Перед получением продуктов нужно написать заявление. Это можно сделать дистанционно заранее или при получении. Организация этой работы возложена на директоров школ», - объявили в Минобре. 

Добавим, что продуктовые наборы в крае получат все родители детей, которые по закону получали горячее питание в школьных столовых.

Напомним, ранее в крае начали формировать корзину для нуждающихся жителей региона старше 65 лет. Питание раздают бесплатно. 

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