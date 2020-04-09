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Поверки водосчетчиков в Красноярске отложены

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Красноярск
11:30 9 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Поверки водосчетчиков в Красноярске отложены из-за режима самоизоляции. В апреле сроки истекают у 5 тысяч приборов в краевом центре, сообщили в Сибирской генерирующей компании.

Из-за принятых региональными властями ограничений для борьбы с коронавирусом, ресурсоснабжающая организация разрешила красноярцам провести необходимые манипуляции со счетчиками горячей и холодной воды позднее. Передавать показания можно с приборов с истекшим сроком поверок.

Когда эпидемическая ситуация в городе улучшится, водосчетчики придется отдать в специализированную организацию иначе показания с них будут считаться недействительными, а ресурсоснабжающие компании начнут производить начисления по нормативам потребления.

По материалам СГК

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